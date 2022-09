17 settembre 2022 14:46

Gb, Carlo III e William con la gente in attesa da ore per l'ultimo saluto alla regina

Re Carlo III e il principe di Galles William hanno incontrato alcune delle persone tra la folla in fila per rendere omaggio al feretro della regina Elisabetta a Westminster Hall. Il sovrano e il figlio hanno stretto mani e scambiato chiacchiere con la gente, che ha fatto la fila per tutta la notte.