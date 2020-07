Gb, Boris Johnson con il figlio e la compagna: ecco la prima foto in famiglia

Un Boris Johnson che non ti aspetti, con uno sguardo un po' emozionato, mentre guarda suo figlio Wilfred, nato 11 settimane fa, tra le braccia della sua compagna, Carrie Symonds, in un momento di vita a Downing Street. L'immagine, che sta facendo il giro dei social, è la prima che ritrae il primo ministro britannico insieme al piccolo Wildred Lawrie Nicholas, nato il 29 aprile, in pieno lockdown, e che deve il suo triplice nome ai rispettivi nonni paterni dei genitori e in onore dei "due Nick", i due medici che salvarono la vita a Boris Johnson, quando fu ricoverato d'urgenza con la polmonite interstiziale da coronavirus. La coppia è stata fotografata mentre era in collegamento video su Zoom con delle ostetriche dell'Nhs, il servizio sanitario britannico, che la neo mamma ha voluto ringraziare per "la straordinaria attenzione" ricevuta durante la meternità.