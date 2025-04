Gaza, l'immagine di un bambino palestinese mutilato diventa Foto dell'Anno

Il World Press Photo of the Year 2025 ha premiato come Foto dell'Anno l'immagine di Mahmoud Ajjour, un bambino palestinese di 9 anni rimasto senza braccia in seguito a un attacco israeliano a Gaza City nel marzo 2024. La fotografia è stata scattata dalla reporter di Gaza Samar Abu Elouf per il New York Times. "La giuria si è commossa quando si è trovata di fronte a questo ritratto di un ragazzo palestinese che parla dei devastanti costi a lungo termine della guerra a Gaza sui civili", ha spiegato l'organizzazione.