Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono arrivati in Giordania per una visita di due giorni che comprenderà l'incontro con i rifugiati di Gaza. Lo riporta la tv Bbc. Durante il soggiorno incontreranno i funzionari dell'Oms e lo staff del World Central Kitchen, che forniscono aiuti umanitari a Gaza. Harry e Meghan vedranno anche i bambini evacuati da Gaza per motivi medici, dopo che l'anno scorso hanno donato 500.000 dollari ai progetti dell'Oms.