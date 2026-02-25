© Tgcom24
Il duca e la duchessa del Sussex lo scorso anno donarono mezzo milione di dollari ai progetti dell'Oms
Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono arrivati in Giordania per una visita di due giorni che comprenderà l'incontro con i rifugiati di Gaza. Lo riporta la tv Bbc. Durante il soggiorno incontreranno i funzionari dell'Oms e lo staff del World Central Kitchen, che forniscono aiuti umanitari a Gaza. Harry e Meghan vedranno anche i bambini evacuati da Gaza per motivi medici, dopo che l'anno scorso hanno donato 500.000 dollari ai progetti dell'Oms.
Il duca e la duchessa del Sussex ad Amman per il loro primo viaggio internazionale insieme dopo 18 mesi. Secondo quanto riferito dall'emittente britannica Bbc, Harry e Meghan trascorreranno due giorni ad Amman, dove si sono recati su invito di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).
I due hanno incontrato Ghebreyesus nell'ufficio dell'Oms nella capitale giordana, dove hanno anche partecipato a una tavola rotonda organizzata dall'organizzazione internazionale con rappresentanti di altri organismi, tra cui le Nazioni Unite, rappresentanti diplomatici e donatori.
Nei prossimi due giorni, Harry e Meghan dovrebbero incontrare leader giordani e funzionari sanitari di alto livello. Inoltre, dovrebbero avere dei colloqui con i team dell'Oms e incontrare il personale di World Central Kitchen, che coordina gli aiuti alimentari per la Striscia di Gaza da Amman. Secondo quanto riferito da Bbc, i duchi del Sussex faranno una tappa per osservare di persona i progetti che hanno contribuito a finanziare, tramite la loro fondazione Archewell Foundation, per le evacuazioni mediche dei bambini da Gaza verso il Regno hashemita.