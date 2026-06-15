G7, Trump arriva a Evian a bordo dell'Air Force One | Prima dell'atterraggio il post su Truth: "Se importi il Terzo Mondo lo diventi"

Donald Trump è arrivato a Ginevra per dirigersi al G7 di Evian. A bordo dell'Air Force One con Trump c'erano, fra gli altri, il segretario di stato Marco Rubio, quello al commercio Howard Lutnick e il titolare del Tesoro Scott Bessent. Ad accompagnare il presidente anche il capo di gabinetto Susie Wiles e il consigliere economico Kevin Hassett.