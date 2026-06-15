1 di 9
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

in francia

G7, Trump arriva a Evian a bordo dell'Air Force One | Prima dell'atterraggio il post su Truth: "Se importi il Terzo Mondo lo diventi"

Il presidente degli Stati Uniti è atterrato nella città sulle sponde del lago Lemano

15 Giu 2026 - 17:08
9 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Donald Trump è arrivato a Ginevra per dirigersi al G7 di Evian. A bordo dell'Air Force One con Trump c'erano, fra gli altri, il segretario di stato Marco Rubio, quello al commercio Howard Lutnick e il titolare del Tesoro Scott Bessent. Ad accompagnare il presidente anche il capo di gabinetto Susie Wiles e il consigliere economico Kevin Hassett.

"Purtroppo, se importi persone dai paesi del Terzo Mondo, diventi rapidamente un paese del Terzo Mondo; e non c'è nulla che tu possa fare al riguardo". Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth prima di atterrare.

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
g7

Sullo stesso tema