27 febbraio 2022 09:22

Fuga dalla guerra: alla frontiera con la Slovacchia i bimbi ucraini in braccio ai soldati

Continua senza sosta la fuga dalla guerra in Ucraina. Secondo l'Unhcr, gli sfollati nei Paesi vicini in tre giorni di conflitto sono oltre 150mila, più della metà in Polonia. Ma il grande esodo tocca anche la Romania, con 15 chilometri di fila alla frontiera, e poi Ungheria, Moldavia e Slovacchia. Bratislava parla di 10mila arrivi in 24 ore e avverte che presto non potrà accoglierne più.