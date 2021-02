Francia, guarisce dal Covid alla vigilia dei suoi 117 anni: la storia di suor André

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Suor André è la persona più anziana d'Europa e vive in Francia. E alla vigilia del suo 117esimo compleanno ha deciso di farsi il miglior regalo possibile: guarire da Covid. Lucile Randon, che ha preso il nome di suor Andre nel 1944, vive in una casa di riposo di Ehpad Sainte-Catherine Labouré, a Tolone, nel sud della Francia. Era risultata positiva al coronavirus il 16 gennaio pur non mostrando sintomi.