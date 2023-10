18 ottobre 2023 23:11

Fotogallery - Manifestazione di ebrei americani al Congresso Usa: "Cessate il fuoco a Gaza"

È di 500 arresti, fra cui circa venti rabbini, il bilancio della manifestazione al Congresso americano per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. La protesta è stata organizzata da due organizzazioni ebraiche che si battono per la liberazione dei palestinesi. Gli attivisti sventolano cartelli con gli slogan "Ceasefire now", cessate il fuoco ora.