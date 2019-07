Florida, ex banchiere vince la gara dei sosia di Ernest Hemingway

clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' Jeo Maxey, 68 anni, ex banchiere di Cedar Hill, Tennessee, il vincitore dell'ultima edizione del concorso dei sosia di Ernest Hemingway a Key West, Florida, dove lo scrittore visse e lavorò negli Anni 30. Maxey si è imposto su ben 141 partecipanti, tutti con la barba bianca e con un look simile a quello usato dal premio Nobel per la letteratura nei suoi ultimi anni di vita. Teatro del concorso il leggendario Sloppy Joe's bar, frequentato abitualmente da Hemingway.