G7 a Evian, Ginevra si barrica in attesa delle proteste: vetrine protette e 4000 militari schierati

A Ginevra è già scattato il piano sicurezza in vista delle proteste contro il G7 che si svolgerà dal 15 al 17 giugno nella vicina Evian-les-Bains, in Francia. Nelle immagini si vedono le prime vetrine e le facciate degli edifici protette con pannelli di legno per limitare eventuali danni durante le manifestazioni. La cittadina francese dista pochi chilometri da Ginevra. Per questo motivo la Svizzera ha deciso di schierare circa 4mila militari. L'esercito elvetico collaborerà con le autorità civili e con le forze di polizia per garantire la sicurezza durante tutto il periodo del summit. I soldati saranno impiegati nella protezione delle infrastrutture sensibili, tra cui l'aeroporto internazionale di Ginevra, nel controllo delle frontiere e nella sorveglianza delle principali vie di comunicazione e del Lago di Ginevra. Anche l'aeronautica militare intensificherà le attività di polizia aerea. Le autorità hanno già annunciato restrizioni temporanee allo spazio aereo tra il 10 e il 19 giugno per garantire la sicurezza delle delegazioni internazionali.

