L'ex premier francese Dominique de Villepin è indagato per aver ricevuto in regalo due statuette del valore di diverse decine di migliaia di euro dal lobbista Robert Bougi quando era ministro degli Esteri. Lo ha reso noto la Procura finanziaria. De Villepin aveva annunciato nelle scorse settimane la candidatura alle presidenziali del 2027. Bourgi, conosciuto per il suo legame con i Paesi africani ex colonie della Francia, ha parlato per la prima volta delle statuette regalate a de Villepin nella trasmissione "Complement d'enquete" andata in onda il 30 aprile sull'emittente "France 2". Il lobbista ha negato di aver ricevuto in cambio dei favori.
In corsa per le presidenziali 2027
"Mi candido all'Eliseo per salvare l'Europa. E' ora di dire basta ai ricatti americani". Questo il grido di battaglia dell'ex premier francese Dominique De Villepin, che rifiuta di definirsi di destra o di sinistra, in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Agenda fittissima nelle ultime settimane: Rennes, Caen, Fort-Mahon-Plage, sono solo alcuni dei luoghi in cui il pretendente alla successione di Macron si è recato. E' stato anche a Strasburgo, per una tavola rotonda sul dialogo tra religioni, oltre che per partecipare a una riunione con i militanti e a un incontro con un'associazione di Sciences Po Strabourg, davanti a un pubblico composto principalmente di studenti.
De Villepin era stato anche all'Istituto italiano di Cultura di Parigi per celebrare i 50 anni del Premio Nonino, divenuto negli anni un punto di riferimento internazionale per figure di rilievo del pensiero e della creazione contemporanea. De Villepin si era detto ''particolarmente commosso" per essere stato insignito del prestigioso riconoscimento nel 2025. "Il premio Nonino - aveva sottolineato rivolgendosi al folto parterre presente all'Hotel de Galliffet - è una piccola meraviglia. Viviamo tempi difficili, osservando lo stato del mondo, ma la poesia ci insegna che ci sono parole, sentimenti, che possono ancora riaccendere l'umanità".
Chi è Dominique de Villepin
Ex premier durante la presidenza di Jacques Chirac, 72 anni, de Villepin sembra piacere alle giovani generazioni. Nell'anfiteatro di Sciences Po, Helin Cifci, 22 anni, ha detto di trovarlo ''molto eloquente, molto carismatico'', si legge in un articolo pubblicato dall'agenzia France Presse.