L'ex premier francese Dominique de Villepin è indagato per aver ricevuto in regalo due statuette del valore di diverse decine di migliaia di euro dal lobbista Robert Bougi quando era ministro degli Esteri. Lo ha reso noto la Procura finanziaria. De Villepin aveva annunciato nelle scorse settimane la candidatura alle presidenziali del 2027. Bourgi, conosciuto per il suo legame con i Paesi africani ex colonie della Francia, ha parlato per la prima volta delle statuette regalate a de Villepin nella trasmissione "Complement d'enquete" andata in onda il 30 aprile sull'emittente "France 2". Il lobbista ha negato di aver ricevuto in cambio dei favori.