17 settembre 2022 17:21

Europride a Belgrado: una trentina di fermati negli incidenti | Il corteo in formato ridotto e sotto la pioggia

La polizia antisommossa è stata dispiegata in maniera massiccia nel centro di Belgrado per il corteo del 30esimo Europride. Diversi gli incidenti con attivisti anti-gay che hanno lanciato bottiglie contro gli agenti, i quali cercavano di isolarli. Trentuno le persone arrestate. Alcuni reporter sono stati aggrediti dai nazionalisti ostili all'Europride. Il corteo, partito nel pomeriggio, dalla sede della Corte costituzionale e diretto allo stadio Tasmajdan per un concerto, dopo che era stato cancellato dal presidente serbo Aleksandar Vučić su pressione dei partiti di estrema destra e di alcuni rappresentanti della Chiesa ortodossa, si svolge in formato ridotto, sotto la pioggia e in condizioni meteo sfavorevoli. "Abbiamo avuto l'autorizzazione dal ministero dell'Interno", ha detto alla partenza uno degli organizzatori di Europride 2022 Goran Miletic, facendo riferimento alla premier Ana Brnabic, che ha dato il via libera all'evento e ha fornito rassicurazioni per la sicurezza dei partecipanti, mentre in vari punti del centro della capitale si formavano gruppi ostili alla comunità omosessuale, appoggiati dalla Chiesa ortodossa, gruppi tenuti comunque a bada da ingenti forze di polizia