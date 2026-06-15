Etiopia, bus precipita da un burrone: almeno 31 morti e 33 feriti | Le foto

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Almeno 31 persone sono morte e altre 33 sono rimaste ferite dopo che un autobus è precipitato in un burrone in Etiopia. Secondo quanto riferisce l'emittente Amhara Media Corporation, il mezzo di trasporto era partito dalla città di Dessie ed era diretto verso la capitale Addis Abeba. Si sarebbe schiantato in una gola profonda oltre 100 metri nella regione settentrionale dell'Amhara. Tra le vittime ci sarebbe anche il conducente del bus. I feriti, alcuni gravi e gravissimi, sono stati trasferiti negli ospedali di Dessie e Kombolcha.
Stando a quanto si è appreso, l'incidente sarebbe avvenuto su un tratto di strada sinuosa e piena di tornanti, chiamata localmente Harego "S". Da alcune foto circolanti sui social media, è evidente quanto sia stato devastante l'impatto a terra. Gli incidenti stradali mortali sono comuni in Etiopia, dove gli standard di guida sono spesso scarsi e molti veicoli non sono manutenuti. Nel 2024, in un altro tragico incidente, almeno 71 persone sono morte dopo che un camion è precipitato in un fiume nella regione meridionale di Sidama.