Etiopia, bus precipita da un burrone: almeno 31 morti e 33 feriti | Le foto

Stando a quanto si è appreso, l'incidente sarebbe avvenuto su un tratto di strada sinuosa e piena di tornanti, chiamata localmente Harego "S". Da alcune foto circolanti sui social media, è evidente quanto sia stato devastante l'impatto a terra. Gli incidenti stradali mortali sono comuni in Etiopia, dove gli standard di guida sono spesso scarsi e molti veicoli non sono manutenuti. Nel 2024, in un altro tragico incidente, almeno 71 persone sono morte dopo che un camion è precipitato in un fiume nella regione meridionale di Sidama.