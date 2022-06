05 giugno 2022 08:36

Esplosione in un deposito di container in Bangladesh: decine di morti e centinaia di feriti

Almeno 49 persone sono rimaste uccise e diverse centinaia sono rimaste ferite in un'esplosione seguita a un incendio in un deposito di container privato vicino al più grande porto del Bangladesh, Chittagong. Secondo una prima ricostruzione fornita dalle autorità, centinaia di persone erano giunte sul posto per domare le fiamme, quando all'improvviso un certo numero di container è esploso nel sito di Sitakunda. Nei contenitori erano immagazzinati prodotti chimici. Le autorità riferiscono che il numero delle vittime potrebbe salire in quanto molti feriti sono stati ricoverati in gravi ssime condizioni.