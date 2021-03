24 marzo 2021 10:29

Egitto, enorme cargo arenato blocca il canale di Suez

Il Canale di Suez, una delle principali vie d'acqua del mondo, è rimasto bloccato per diverse ore a causa di un mega-container che si è incagliato a nord del porto. Sono state mobilitate diverse imbarcazioni per aiutare il cargo "MV Ever Given", lungo 400 metri e largo 59, battente bandiera di Panama, che trasporta merci tra l'Asia e l'Europa, ed era diretto a Rotterdam. A causare l'incidente è stato probabilmente il forte vento.