26 marzo 2022 21:27

Earth hour, un'ora al buio per il clima e la pace

Luci spente per un'ora in tutto il mondo per partecipare alla mobilitazione globale "Earth Hour 2022", promossa dal Wwf. L'"Ora della terra", arrivata alla 14esima edizione, "unisce cittadini, istituzioni e imprese in un momento di raccoglimento globale per la pace, la protezione del clima e per il nostro Pianeta", ricorda l'associazione.