E già nel 2017 Asterix era inseguito in Italia dal... coronavirus

In "Asterix e la corsa in Italia", i due protagonisti, Asterix e Obelix erano inseguiti già nel 2017 dalla biga di Coronavirus e Bacillus. E ora in Rete si sottolineano le doti preveggenti degli autori della saga a fumetti, dopo le predizioni già emerse dal mondo della letteratura e da quello della cinematografia. Nella versione francese, tedesca, inglese e italiana di questo episodio dei galli che si oppongono agli antichi romani, infatti, si parla proprio di "Coronavirus". Difficile stabilire, però, se si tratti davvero dell'ultimo arrivato Covid-19, dato che, in generale, in medicina, per "coronavirus" si intende una vasta famiglia di virus respiratori all'origine di varie patologie, dal comune raffreddore a sindromi più gravi. Contro chi sono, dunque, alle prese Asterix e il fido Obelix nella pubblicazione tornata alla ribalta in piena emergenza sanitaria? E, soprattutto, chi vincerà la corsa delle bighe? Di sicuro, a trionfare dal 1959 è sempre il fine umorismo che contraddistingue le avventurose strisce targate Goscinny/Uderzo