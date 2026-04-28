Donald Trump e re Carlo III che ridono, uno accanto all'altro. Sullo sfondo la Union Jack britannica, il podio delle conferenze stampa del presidente americano e l'inconfondibile color ghiaccio della residenza del tycoon. È la foto che l'account ufficiale della Casa Bianca ha postato durante la conferenza stampa tra i due leader. La didascalia recita due parole e una emoji: "Two kings". Due re, e il simbolo di una corona.