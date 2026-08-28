Donald Trump e il nuovo "ranking" dei presidenti: il tycoon è "il migliore di sempre", Obama e Biden...

Nel livello "medio", Donald Trump ci ha tenuto ad aggiungere il volto di Clinton, ovviamente non tenuto in considerazione nel 1948. Poi, oltrepassati i presidenti "sotto la media", già a colpo d'occhio è evidente che le maggiori modifiche Trump le abbia apportate ai "fallimenti". Oltre a Grant e Harding, già presenti su "Life", il tycoon ha aggiunto i suoi arcirivali Joe Biden e Barack Obama. Spiegare il motivo sarebbe quasi superfluo, dato che ancora oggi è difficile tenere il conto di tutte le uscite pubbliche contro i suoi due predecessori. Non è ovviamente un aggiornamento completo, mancano ad esempio tutti e due i Bush, Reagan, Ford, Nixon. Ma che lo scopo non fosse ricostruire un "ranking" storicamente accurato era evidente fin dal primo livello della classifica.