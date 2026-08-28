Donald Trump e il nuovo "ranking" dei presidenti: il tycoon è "il migliore di sempre", Obama e Biden...

© Truth Social
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Il tycoon rielabora uno storico ranking di "Life" del 1948. Al vertice "The Greatest" c'è solo lui, i suoi rivali storici finiscono nel girone dei "fallimenti"
Una sorta di albero di Natale, diviso in più livelli. Ognuno riempito con un ritratto, di quelle che ancora decorano i corridoi della Casa Bianca, e il nome della persona fotografata. In cima a tutti, unico nel livello "The greatest" cioè il migliore di tutti i tempi, Donald J. Trump. È la personalissima classifica dei migliori - e peggiori - presidenti americani che l'attuale inquilino dello Studio Ovale ha postato sui social. E che vede protagonisti, loro malgrado, anche Barack Obama e Joe Biden.
Il "ranking" è un'evoluzione, personalizzata dal tycoon, della classifica originale pubblicata sul magazine "Life" nel 1948. In quell'occasione non fu la decisione di un uomo solo a decidere come giudicare l'operato di un presidente, bensì ci pensò un pool di 55 storici. Nella nuova versione, colorata e aggiornata al 2026, la fila dei "grandi" presidenti è rimasta intoccata: da Lincoln a Washington, da Roosevel (Franklin Delano) fino a Jefferson, Jackson e Wilson. Intonsa anche il livello dei "quasi grandi". Dove l'estro di Trump ha dato il meglio di sé sono ovviamente gli ultimi tre livelli.
Nel livello "medio", Donald Trump ci ha tenuto ad aggiungere il volto di Clinton, ovviamente non tenuto in considerazione nel 1948. Poi, oltrepassati i presidenti "sotto la media", già a colpo d'occhio è evidente che le maggiori modifiche Trump le abbia apportate ai "fallimenti". Oltre a Grant e Harding, già presenti su "Life", il tycoon ha aggiunto i suoi arcirivali Joe Biden e Barack Obama. Spiegare il motivo sarebbe quasi superfluo, dato che ancora oggi è difficile tenere il conto di tutte le uscite pubbliche contro i suoi due predecessori. Non è ovviamente un aggiornamento completo, mancano ad esempio tutti e due i Bush, Reagan, Ford, Nixon. Ma che lo scopo non fosse ricostruire un "ranking" storicamente accurato era evidente fin dal primo livello della classifica.