Trump festeggia i 20 anni di matrimonio con Melania

"Buon 20esimo anniversario a Melania!". Così il presidente Donald Trump, con un post sui social, fa gli auguri alla first lady per il loro ventesimo anniversario di matrimonio. Il post è corredato da una foto della coppia presidenziale nel giorno delle nozze, celebrate il 22 gennaio del 2005 alla The Episcopal Church di Bethesda-by-the-Sea a Palm Beach, in Florida.