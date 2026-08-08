Più folti e più arancioni, scoppia il caso sui capelli di Donald Trump: "È una parrucca" | Le foto

La chioma di Donald Trump sembra tornata più folta e di un colore più acceso che mai. Quantomeno non è mai stata così "viva" negli ultimi anni. Nelle ultime uscite pubbliche, tra cui un forum economico a Las Vegas, il presidente americano sembra aver sfoggiato una capigliatura tutta nuova. E dopo che da anni i capelli del tycoon sono oggetto di meme social - da gatti appisolati sul capo in su - eccoli ritornare virali nel giro di qualche minuto. La domanda più martellante è molto semplice: "È un parrucchino diverso o ha fatto il trapianto?". Anche perché, come lo stesso Donald Trump aveva ammesso ormai anni fa, da tempo assume farmaci contro la caduta dei capelli. E fa di tutto per "nascondere la pelata".