Più folti e più arancioni, scoppia il caso sui capelli di Donald Trump: "È una parrucca" | Le foto

© Ansa | La "vecchia" capigliatura di Trump
© Ansa | La "vecchia" capigliatura di Trump
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© Ansa | La "vecchia" capigliatura di Trump
Il presidente Usa è apparso a Las Vegas con una chioma "rigenerata". Tra voci su parrucche e trapianti, i sostenitori elogiano la "nuova giovinezza"
La chioma di Donald Trump sembra tornata più folta e di un colore più acceso che mai. Quantomeno non è mai stata così "viva" negli ultimi anni. Nelle ultime uscite pubbliche, tra cui un forum economico a Las Vegas, il presidente americano sembra aver sfoggiato una capigliatura tutta nuova. E dopo che da anni i capelli del tycoon sono oggetto di meme social - da gatti appisolati sul capo in su - eccoli ritornare virali nel giro di qualche minuto. La domanda più martellante è molto semplice: "È un parrucchino diverso o ha fatto il trapianto?". Anche perché, come lo stesso Donald Trump aveva ammesso ormai anni fa, da tempo assume farmaci contro la caduta dei capelli. E fa di tutto per "nascondere la pelata".
"Non c'è so che questi siano i veri capelli di Trump, assolutamente no", hanno confermato via web anche alcuni giornalisti e commentatori americani, come Aaron Rupar. Altri invece sono accorsi in difesa del presidente Usa, inneggiandolo per essersi immerso in una nuova fonte della giovinezza: "Non mi importa affatto di cosa dicano gli altri. Questa è la prova che Trump sta ringiovanendo. I suoi capelli hanno un aspetto davvero fantastico".