Il trucco visibile sul dorso della mano del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il saluto all'omologo della Cina, Xi Jinping, in apertura al loro incontro a Shenzhen è diventato oggetto di attenzione sui social media. Non è la prima volta che le mani di Trump attirano l'attenzione per la presenza di trucco, utilizzato nel tempo per coprire lividi o discromie. L'aspetto ha alimentato negli anni interrogativi sia sulle ragioni estetiche del suo utilizzo sia sulle condizioni di salute dell'inquilino della Casa Bianca.