Le Sardine sbarcano in Europa. Manifestazioni in diverse città straniere, tra cui Parigi, Londra, Bruxelles ed Helsinki. "Parigi non si Lega", gli slogan dei dimostranti, oltre 200, nella capitale francese radunatisi davanti alla Tour Eiffel, in contemporanea con la manifestazione a Roma. Cortei anche in Germania, a Francoforte, Dresda e Berlino, dove circa 800 giovani hanno sfilato davanti alla Porta di Brandeburgo.