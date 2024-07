Da Abramo Lincoln a Jfk, ecco la lista dei presidenti Usa uccisi o feriti a colpi d'arma da fuoco

Fu poi portato al George Washington University Hospital e sottoposto ad intervento chirurgico. Secondo i medici rischiò di morire durante l'operazione. Prima di finire sotto i ferri, Reagan trovò anche la forza di scherzare con l'equipe medica: "Spero che siate tutti repubblicani". Fu dimesso una decina di giorni dopo. Hinckley Jr. fu accusato di tentato omicidio ma giudicato non colpevole per incapacità di intendere e di volere. E' uscito due anni fa dal manicomio criminale di St. Elizabeth a Washington. All'epoca disse che voleva uccidere Reagan per far colpo sull'attrice Jodie Foster, di cui si era infatuato dopo averla vista in "Taxi Driver".