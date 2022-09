13 settembre 2022 12:40

Crisi energetica, a Parigi stop all'illuminazione dei monumenti dopo le 22

Anne Hildago, sindaco di Parigi, ha preso un'importante decisione in tema crisi energetica. Nella capitale francese infatti, dal 23 settembre, le luci dei principali monumenti verranno spenti a partire dalle 22. Questione diversa invece per l'illuminazione stradale che, per motivi di sicurezza, non sarà sospesa. Hildago chiederà allo Stato "di fare la stessa cosa" per quanto riguarda i monumenti nazionali e propone ai proprietari dei principali monumenti privati di adottare misure che vadano nella stessa direzione.