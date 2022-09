Energia, il Piano risparmio "taglia" 607 euro a famiglia

Il piano predisposto dal ministero della Transizione ecologica per far fronte al caro energia vale un risparmio pari a 607,58 euro, in grado di compensare e in alcuni casi di annullare i rincari in bolletta.

Lo certifica un documento dell'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), che ha collaborato con il ministro Roberto Cingolani per la messa a punto delle misure per il risparmio energetico a cui saremo tenuti per l’autunno e l’inverno 2022. In particolare, secondo quanto si legge nello studio, la stretta governativa sui riscaldamenti vale un risparmio di 178,63 euro sulla bolletta annuale. Se a questo si aggiungono i comportamenti di riduzione dei consumi suggeriti dal piano si aggiungono altri 428.75 euro. Il report stima voce per voce i risparmi, dalla doccia alla lavatrice.