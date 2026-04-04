Crans-Montana, ecco la cassa del Constellation

Ecco la cassa del Constellation, recuperata dalle macerie del locale di Crans-Montana teatro del rogo di Capodanno. I segni dell'incendio sono evidenti sulla scocca, ma la struttura ha retto all'altissima temperatura. Una volta aperto, il cassetto rivela le mazzette di franchi Svizzeri (tagli da 200, 20 e 10) perfettamente ordinate sotto le clip metalliche. Visibili anche le ricevute e i rendiconti della serata di Capodanno, elementi ora fondamentali per l'inchiesta fiscale e penale sui flussi di denaro del club.