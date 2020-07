clicca per guardare tutte le foto della gallery

Pub e bar presi d'assalto in Gran Bretagna nel giorno della riapertura dopo il lockdown causato dalla pandemia di coronavirus. Le immagini della ressa allarmano autorità ed esperti. Tra questi il presidente della Police Federation, John Apter, secondo cui "è assolutamente chiaro che i clienti dei locali non rispettano le regole sul distanziamento in particolare dopo l'assunzione di alcol".