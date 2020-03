Coronavirus, Francia: 100.000 agenti per monitorare rispetto misure, Parigi deserta

Il ministro degli Interni di Parigi, Christophe Castaner, ha annunciato il dispiegamento di 100mila poliziotti e gendarmi per controllare i movimenti dei francesi, nel contesto delle restrizioni alle libertà personali imposte dal governo per il contenimento della diffusione del coronavirus nel Paese. La misura, senza precedenti in Francia, è entrata in vigore a mezzogiorno. Le prime multe per eventuali trasgressori saranno comminate a partire da mercoledì. Spettrale il paesaggio parigino, con tutte le strade deserte.