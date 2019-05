Con pancetta e cellulite, le nuove modelle H&M conquistano i social

Imperfette, senza ritocchi e completamente al naturale, con pancetta e cellulite in vista: sono le modelle scelte da H&M, il popolare brand d'abbigliamento svedese, per la promozione dei costumi per l'estate 2019. Una decisa svolta nel settore, finora dominato da modelle skinny e da immagini migliorate con Photoshop. E sui social la scelta viene premiata, con diversi utenti che sottolineano come ora la prova costume faccia meno paura.