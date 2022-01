10 gennaio 2022 08:04

Cina, studenti a scuola con le tute anti-Covid

Tute anti-Covid per gli studenti che devono sostenere i test di ammissione all'università a Ningbo, nella provincia cinese dello Zhejiang orientale. Indossando questi dispositivi di protezione personale, di solito in uso ai sanitari che operano in ospedale, i giovani aspiranti universitari hanno avuto accesso alle aule d'esame. Nelle ultime settimane, proprio la provincia di Zhejiang, grande distretto industriale dove c'è l'importante porto commerciale di Ningbo-Zhoushan, è risultata la più colpita dalla variante omicron