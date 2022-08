06 agosto 2022 15:20

Cile, si apre voragine profonda 200 metri: mistero sulle cause

Una gigantesca voragine si è aperta in Cile, vicino alla città di Tierra Amarilla, nella regione di Atacama. Ha un diametro di circa 25 metri ed è profonda circa 200. Sernageomin, l'ente nazionale cileno di geologia e attività di estrazione, ha inviato del personale specializzato per capire quanto successo. Non è ancora chiaro se gli scavi minerari locali abbiano giocato un ruolo, dato che queste cavità possono formarsi anche per ragioni del tutto naturali: l'acqua piovana può infatti erodere lo strato superficiale del suolo provocando cedimenti. La voragine non ha creato danni a persone o cose, ma l'evento ha generato forte preoccupazione tra gli abitanti locali, nel timore che possa ripetersi.