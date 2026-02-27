Caso Epstein, si allunga l'elenco dei travolti dallo scandalo

Si allunga la lista dei nomi di persone famose citate nei file su Jeffrey Epstein, l'ex finanziere pedofilo statunitense. Tra loro, oltre a politici, imprenditori e intellettuali, compaiono anche principi, principesse e futuri sovrani. Oltre alle personalità più conosciute, come l'ex principe inglese Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Hillary Clinton e Billl Gates, nei file compaiono anche Borge Brende, ex Ceo del Forum di Davos, il linguista e intellettuale statunitense Noam Chomsky, Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico, e Larry Summers, economista statunitense ed ex docente ad Harvard. E ancora, Mette-Marit, principessa e futura regina di Norvegia, e il principe belga Laurent, fratello di re Philippe.