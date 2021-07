05 luglio 2021 07:44

Biden celebra il 4 luglio: "Vaccinarsi è la cosa più patriottica da fare"

In una festa dell'indipendenza cautamente ottimista, dedicata alla "quasi indipendenza" dal Covid, il presidente Usa Joe Biden ha celebrato l'America che "sta tornando insieme", e lo sta facendo anche grazie alla campagna vaccinale. Per questo Biden, chiarendo che il coronavirus non è ancora sconfitto, ha definito la decisione di vaccinarsi come "la cosa più patriottica che si possa fare". E ha celebrato il 4 luglio sul prato della Casa Bianca con oltre 1.000 persone, con squadre di soccorritori e personale militare quali ospiti speciali.