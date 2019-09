Bahrein: il Boeing 747 affondato diventa un parco divertimenti per i sub

In Bahrein ha aperto i battenti un parco divertimenti interamente dedicato ai sub. L'attrazione principale? Un Boeing 747 trainato nel Golfo Persico e poi affondato, tutto da esplorare. Si tratta dell'aereo più grande mai sommerso con 70 metri per 19 di altezza, e l'apertura alare di 64 metri. Il sito di 100MILA metri quadrati sarà il più grande parco sottomarino al mondo, presenterà anche una replica sommersa della tradizionale "Pearl merchant’s house" del Bahrain, la barriera corallina artificiale, strutture in cemento e due navi sommerse. La barriera e le navi forniranno l'habitat per la vita marina.



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News