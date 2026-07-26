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Candele, fiori e cartelli per le commemorazioni

Attacco al Pride di Berlino, centinaia di persone alla Porta di Brandeburgo per le vittime

Una gran folla si è riunita alla Pariser Platz. È stato anche osservato un minuto di silenzio

26 Lug 2026 - 16:24
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