Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa tedesca Dpa, il sospettato dell'attacco al Pride di Berlino ha 21 anni, ha parenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio nel maggio 2026. Secondo i testimoni, alcune persone sono state ferite da arma da taglio e altre hanno riferito di aver visto un uomo vestito di nero con un machete. La polizia sta indagando su queste segnalazioni, ma, secondo le fonti, ci sono versioni contrastanti sulla presenza di un singolo o più aggressori. L'area intorno al luogo del crimine è stata ampiamente isolata e il parco Tiergarten è stato perlustrato con telecamere termiche. Non è ancora chiaro se il sospettato fosse effettivamente alla guida del veicolo e a chi appartenesse il furgone bianco. Si tratta di un veicolo privato, non di un'auto a noleggio, ha spiegato il portavoce della polizia. Il veicolo, vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato sul luogo del crimine.