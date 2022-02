24 febbraio 2022 11:45

Attacco all'Ucraina, a Odessa raid missilistici distruggono obiettivi: scorri la fotosequenza

La città di Odessa, sul Mar Nero, è stata presa di mira dalle forze russe con attacchi missilistici contro siti militari e aeroporti, ma al momento non sono arrivate le truppe di Mosca. Lo ha detto al Financial Times un parlamentare di Odessa, Oleksiy Goncharenko: "Non ci sono stati scontri militari in città, ma attacchi missilisti su siti militari dentro e attorno alla città e attacchi aerei sugli aeroporti". Il parlamentare ha detto che gli attacchi sono stati messi a segno con i missili da crociera "Kalibr", lanciati dalle navi russe nel Mar Nero e che uno di questi ha causato la morte di almeno sei persone, mentre una decina risultano disperse.