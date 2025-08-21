Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 13
© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi
© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi
© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi

© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi

© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi

SOTTO IL FUOCO RUSSO

Attacchi su Zaporizhzhia e Odessa, la difesa e i soccorsi dei soldati ucraini

Continuano le operazioni militari nelle zone strategiche tra i due Paesi mentre ai tavoli si discutono le condizioni per una risoluzione del conflitto

21 Ago 2025 - 09:20
13 foto
ucraina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri