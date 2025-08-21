Attacchi su Zaporizhzhia e Odessa, la difesa e i soccorsi dei soldati ucraini

© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi
Continuano le operazioni militari nelle zone strategiche tra i due Paesi mentre ai tavoli si discutono le condizioni per una risoluzione del conflitto
