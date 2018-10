Asta da record per il primo quadro creato grazie ad un algoritmo

La prima opera d'arte frutto dell'intelligenza artificiale è stata battuta all'asta da Christie's per 432 mila dollari, 43 volte la stima di partenza. Il ritratto di "Edmond de Belamy de la Famille de Belamy", prodotto di un algoritmo elaborato dal collettivo francese Obvious sulla base di migliaia di dipinti, ha rastrellato nella stessa serata oltre il doppio degli incassi di una stampa di Andy Warhol e un bronzo di Roy Lichtenstein messi insieme. Anonimo il compratore che ha puntato per telefono contendendosi il quadro con un altro collezionista basato in Francia e una persona in sala a New York.