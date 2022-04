18 aprile 2022 13:18

Aiuti umanitari a Odessa: i volontari portano acqua da inviare a Mykolaiv

Gli operatori umanitari portano bottiglie d'acqua potabile in un centro a Odessa per inviare approvvigionamenti idrici nella vicina Mykolaiv. La città è rimasta senza acqua dopo i gravi danni riportati in seguito agli attacchi delle truppe russe