E' arrivata ad Amburgo la scultura "Ode To the Pig", che rappresenta un enorme maiale che simbolicamente sta facendo un salto nella libertà. La scultura itinerante ha già fatto bella mostra di sé in molte città olandesi, da Amsterdam a Utrecht per poi passare in Belgio e adesso arrivare in Germania. E' un'opera realizzata per supportare la richiesta di abolizione degli allevamenti in gabbia.