la Grande guerra patriottica A Mosca la parata militare per l'80° anniversario della Vittoria: Putin e Xi Jinping fianco a fianco sulla Piazza Rossa

In Piazza Rossa, a Mosca, la parata militare in occasione dell'80mo anniversario della Vittoria nella Grande guerra patriottica (la Seconda guerra mondiale). Alla sfilata partecipano militari coinvolti "nell'operazione militare speciale" in Ucraina, cadetti degli istituti militari, effettivi della Guardia nazionale, guardie di frontiera e delegazioni di 13 Paesi stranieri, tra cui Azerbaigian, Cina, Bielorussia, Egitto, Kazakhstan, Kirghizistan, Laos, Mongolia, Myanmar, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Vietnam.