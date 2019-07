4 luglio, Trump trasforma la festa dell Indipendenza in una parata militare

Carri armati nel cuore di Washington, aerei da guerra in cielo e un discorso al Lincoln Memorial: è il 4 luglio di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti per il giorno dell'indipendenza ha promesso uno "spettacolo indimenticabile", attirandosi prevedibili polemiche. E, soprattutto, l'accusa di voler rompere con la consuetudine di trattare in modo imparziale l'anniversario dell'Indipendenza dagli inglesi, sfruttandolo invece a scopo elettorale in vista delle presidenziali 2020, dove vuole essere rieletto. "Sarà lo spettacolo di una vita!", ha scritto su Twitter, "le più grandi celebrazioni nella storia del nostro Paese". "Questa festa è per l'indipendenza Usa, non per l'ego di Trump", ha criticato il deputato democratico Don Beyer. "Il suo ego è così grande che sta tenendo questo comizio elettorale il 4 luglio un un disperato urlo per avere attenzione", ha twittato il senatore Chuck Schumer. Politicizzare il 4 luglio vuol anche dire contestazioni, visto che Trump è appoggiato solo dal 40% della popolazione.