"La regina Elisabetta è morta di vecchiaia": pubblicato il certificato di morte

La causa del decesso della eegina Elisabetta II è la vecchiaia. Lo stabilisce il certificato di morte pubblicato dal National Records of Scotland. Nome: Elizabeth Alexandra Mary. Cognome: Windsor. Occupazione: Sua Maestà la Regina. "Morta nel Castello di Balmoral alle 15:15 del 18 settembre di vecchiaia". È quanto si legge nel documento che riporta come data di firma il 26 settembre.

Il documento rivela altri dettagli sulla successione dei fatti avvenuti quel giorno: il certificato indica infatti come "informatore", nel significato di testimone, la figlia della regina, la principessa Anna, che era quindi al fianco della madre nelle sue ultime ore. Accanto a lei c'erano di certo anche Carlo e Camilla. Il futuro re e sua moglie sono stati infatti visti arrivare a Balmoral intorno alle 10:30. Al contrario l'orario del decesso, avvenuto alle 15:15, conferma che non tutti i familiari della regina sono arrivati in tempo per darle l'ultimo saluto. Tra questi il nipote William.