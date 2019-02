Forze curdo-siriane: "Pronti a blitz finale campo irriducibili Isis"

Le forze curdo-siriane che circondano il campo di tende allestito dagli ultimi irriducibili miliziani dell'Isis sono in attesa del segnale "per entrare in azione ed eliminare i combattenti rimasti". Lo affermano fonti militari curde precisando però che "si sta ancora tentando di far uscire quanti più possibili civili dal campo allestito nella pianura di Baghuz", tra il fiume Eufrate e il confine iracheno.