Forti piogge in Brasile, 18 morti e 58 località inondate

Afp

E' salito a 18 morti il bilancio delle alluvioni provocate da piogge torrenziali in Brasile, dove 58 Comuni sono in emergenza e 35mila persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Oltre alle vittime, si contano due dispersi, 19.580 sfollati e 16.001 in cerca di un rifugio, secondo la Protezione civile di Bahia. In totale, le persone in qualche modo toccate, negli due mesi, dalle eccezionali condizioni meteo sono 430.869.