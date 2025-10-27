Forte terremoto in Turchia, magnitudo 6

Ad agosto un terremoto della stessa magnitudo a Sindirgi aveva provocato un morto e ventinove feriti. La Turchia è attraversata da diverse faglie che hanno causato numerose tragedie in passato. Nel febbraio 2023 il sud-est del Paese era stato colpito da un violento terremoto che aveva ucciso almeno 53.000 persone e devastato Antakya, anticamente nota come Antiochia.