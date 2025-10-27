Forte terremoto in Turchia, magnitudo 6

Sui social immagini di edifici distrutti. Il ministro dell'Interno: "Soccorritori al lavoro"
© Ingv
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 è stata registrata in Turchia, a 8 chilometri da Sindirgi e a 59 dal capoluogo regionale di Balikesir. La scossa, secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dell'americano Usgs, si è scatenata a 10 chilometri di profondità alle 20:48 italiane. Non ci sono ancora notizie di eventuali vittime.
"In seguito al terremoto, avvertito anche nelle province circostanti, tutte le squadre delle nostre istituzioni competenti hanno immediatamente iniziato a lavorare sul campo", ha dichiarato il ministro dell'Interno Ali Yerlikaya. Immagini di almeno un edificio distrutto e di altri edifici danneggiati a Sindirgi sono state trasmesse dall'agenzia di stampa privata Dha.
Ad agosto un terremoto della stessa magnitudo a Sindirgi aveva provocato un morto e ventinove feriti. La Turchia è attraversata da diverse faglie che hanno causato numerose tragedie in passato. Nel febbraio 2023 il sud-est del Paese era stato colpito da un violento terremoto che aveva ucciso almeno 53.000 persone e devastato Antakya, anticamente nota come Antiochia.