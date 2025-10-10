Forte terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine

La prima scossa, la più potente, è stata seguita da una seconda di magnitudo 6.3, e quindi da altre di magnitudo compresa tra 4.8 e 5.6. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato che i potenziali danni sono in fase di valutazione e che sono in preparazione squadre di soccorso e operazioni di soccorso che saranno dispiegate non appena sarà sicuro farlo.