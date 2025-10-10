Forte terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine

L'allarme per "uno tsunami evento distruttivo con onde di altezza pericolosa per la vita" lanciato dall'stituto filippino di vulcanologia e sismologia è stato revocato dopo alcune ore
© Usgs
Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine, e l'ufficio sismologico locale ha informato che sono possibili danni e scosse di assestamento. Il sisma è avvenuto a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regione di Mindanao. L'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia aveva avvertito che "si prevede uno tsunami distruttivo con onde di altezza pericolosa per la vita" sulla costa orientale dell'arcipelago", consigliando ai residenti delle zone costiere di evacuare immediatamente. Alcune ore dopo l'allerta tsunami è stata quindi revocata.
La prima scossa, la più potente, è stata seguita da una seconda di magnitudo 6.3, e quindi da altre di magnitudo compresa tra 4.8 e 5.6. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato che i potenziali danni sono in fase di valutazione e che sono in preparazione squadre di soccorso e operazioni di soccorso che saranno dispiegate non appena sarà sicuro farlo.
Solo 11 giorni fa un altro terremoto, di magnitudo 6.9, aveva provocato la morte di 74 persone e la distruzione o il danneggiamento di circa 72mila edifici nell'isola centrale di Cebu. Le Filippine sono uno dei paesi più a rischio di catastrofi in tutto il mondo, e sono spesso colpite da terremoti ed eruzioni vulcaniche a causa della loro posizione sull'"Anello di fuoco" del Pacifico, un arco di faglie sismiche oceaniche. L'arcipelago è inoltre flagellato da circa 20 tifoni e tempeste ogni anno, rendendo la risposta alle catastrofi un compito fondamentale per il governo e i gruppi di volontariato.