Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: indagini in corso

La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana, trovata senza vita domenica mattina in un appartamento a Formentera, in località Es Pujols. Al momento le cause del decesso non sono state rese note, ma - secondo quanto scrive l'Ansa - una delle piste battute è che la donna sia stata vittima di un caso di violenza di genere. Stando a quanto riporta il Diario de Ibiza, le iniziali della 45enne sarebbero L.A.. Sui media locali si legge che gli investigatori avrebbero interrogato il compagno, I. S., anche lui italiano ma la Guardia Civil al momento non ha confermato l'indiscrezione secondo cui sarebbe stato arrestato.