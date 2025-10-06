Logo Tgcom24
Ancora ignote le cause del decesso

Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: indagini in corso

Sui media locali si legge che gli investigatori avrebbero interrogato il compagno, anche lui italiano, ma la Guardia Civil al momento non ha confermato l'indiscrezione secondo cui sarebbe stato arrestato

06 Ott 2025 - 10:45
© Ansa

© Ansa

La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana, trovata senza vita domenica mattina in un appartamento a Formentera, in località Es Pujols. Al momento le cause del decesso non sono state rese note, ma - secondo quanto scrive l'Ansa - una delle piste battute è che la donna sia stata vittima di un caso di violenza di genere. Stando a quanto riporta il Diario de Ibiza, le iniziali della 45enne sarebbero L.A.. Sui media locali si legge che gli investigatori avrebbero interrogato il compagno, I. S., anche lui italiano ma la Guardia Civil al momento non ha confermato l'indiscrezione secondo cui sarebbe stato arrestato.

Dalle indagini emerge che i due vivevano da tempo a Formentera ed erano spesso visti insieme nei pressi del loro appartamento, situato in Avenida Miramar a Es Pujols, nel nord dell'isola. Una persona che è solita frequentare la zona descrive L.A. come una donna in apparenti condizioni di salute "molto precarie".

